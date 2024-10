Gli effetti collaterali in Italia del turismo spinto da cinema e serie tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da Lio Piccolo a Ragusa Ibla, città e piccoli centri che hanno ospitato i set di serie di successo come L’alligatore e Il commissario Montalbano ora fanno i conti con il turismo di massa. E non sempre ce la fanno. Leggi Internazionale.it - Gli effetti collaterali in Italia del turismo spinto da cinema e serie tv Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da Lio Piccolo a Ragusa Ibla, città e piccoli centri che hanno ospitato i set didi successo come L’alligatore e Il commissario Montalbano ora fanno i conti con ildi massa. E non sempre ce la fanno. Leggi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Argentero all’autodromo del Mugello : si gira una serie tv per Netflix sul Gran Turismo - . ak si gira! L'autodromo del Mugello si trasforma in set per ospitare alcune scene di una serie tv che riguarderà il mondo dei motori e in particolare del campionato italiano Gran Turismo L'articolo Argentero all’autodromo del Mugello: si gira una serie tv per Netflix sul Gran Turismo proviene da. (Firenzepost.it)