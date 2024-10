.com - Giorgieness, il nuovo singolo si intitola Cazzate

Giorgieness annuncia il nuovo singolo Cazzate, in uscita il 15 ottobre. Anche questo, come il precedente Cuori Infranti, anticipa l'arrivo del nuovo album in studio, Giorgieness e i Cuori Infranti, in arrivo il 1 novembre. Il brano è stato realizzato con il sostegno del MIC e di SIAE nell'ambito del progetto del programma Per Chi Crea. Prodotto da Giorgieness, Ramiro Levy e Santa Barbara, Cazzate è un'altra gustosa anticipazione del nuovo disco che promette di sorprendere tra richiami alla cultura pop e all'immaginario collettivo più caro non solo a lei ma anche alla stragrande maggioranza delle ultime generazioni.