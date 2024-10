Unlimitednews.it - Giorgetti “Soddisfazione per avanzo primario positivo, debito un fardello”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Noi quest’anno realizziamo un indebitamento, un deficit ben inferiore a quello che era stato promesso e dichiarato, che molti ritenevano irraggiungibile, del 4,3%. Chiuderemo al 3,8%, vale qualcosa? Eccome se vale. Perchè sotto quel 3,8% c’è un dato ancora più importante. Ieri in Commissione ho detto che l’non è un obiettivo economico, è un obiettivo prima di tutto morale, cioè di non creare per nostra responsabilità nuovorispetto alche abbiamo ereditato. E quindi, il fatto che si chiuda o si possa chiudere il 2024 con unè qualcosa che a me soddisfa moralmente, prima ancora che politicamente e prima ancora che economicamente”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo, intervenendo in aula alla Camera in replica alla discussione sul Psb. “Il problema vero che abbiamo in Italia è il