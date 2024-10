Movieplayer.it - FIPILI Horror Festival 2024 al via oggi con Opera di Dario Argento, ospite lo sceneggiatore Franco Ferrini

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il cult diin versione rimasterizzata inaugurerà la nuova edizione dellivornese dedicato al terrore, lointerverrà per svelare i retroscena del film. Sarà, prolificoe storico collaboratore di, nonché co-di C'era una volta in America di Sergio Leone, a inaugurare la tredicesima edizione del, mercoledì 9 ottobre alle ore 21.00 al Cinema Teatro 4 Mori di Livorno., co-autore di ben nove titoli di, da Phenomena del 1984 a Occhiali neri del 2022, incontrerà il pubblico per parlare della sua lunga carriera e per introdurre il film di apertura,(1987) di, in versione rimasterizzata. Cristina Marsillach, protagonista di, interpreta Betty, una cantante esordiente chiamata a