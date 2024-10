Universalmovies.it - Disclaimer: due nuove clip dalla serie tv Apple TV+

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)TV+ ha diffuso ieri le prime dueda, l’avvincentetv scritta e diretta da Alfonso Cuarón. Latv, come noto, è liberamente ispirata dall’omonimo romanzo di Renée Knight, ed approderà sulla piattaforma digitale di casadivisa in capitoli, i primi due già a partire dal’11 ottobre, il resto dei capitoli (saranno in tutto 7) saranno rilasciati con cadenza settimanale fino all’8 novembre. Di seguito vi proponiamo le prime duein anteprima., altre note di produzione Prodotta daStudios, “” è coprodotta da Esperanto Filmoj e Anonymous Content. Cuarón è produttore esecutivo per Esperanto Filmoj insieme a Gabriela Rodriguez. Latv è scritta e diretta dal cinque volte premio Oscar® Alfonso Cuarón. Oltre a recitare, Blanchett è produttrice esecutiva.