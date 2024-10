Dalla Consulta alla Rai, l’Aventino fa resuscitare il campo largo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un Aventino tira l’altro. Aventino doppio, triplo, quadruplo, pure carpiato, come se fosse Antani. Ma, attenzione, di troppo Aventino si muore. I due fatti politici della settimana sono legati da un filo rosso, che è appunto quello delle opposizioni che disertano, o promettono di disertare, le sedute delle Aule parlamentari. Nicola Fratoianni, Elly Schlein e Giuseppe Conte (Imagoeconomica). Lettera43.it - Dalla Consulta alla Rai, l’Aventino fa resuscitare il campo largo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un Aventino tira l’altro. Aventino doppio, triplo, quadruplo, pure carpiato, come se fosse Antani. Ma, attenzione, di troppo Aventino si muore. I due fatti politici della settimana sono legati da un filo rosso, che è appunto quello delle opposizioni che disertano, o promettono di disertare, le sedute delle Aule parlamentari. Nicola Fratoianni, Elly Schlein e Giuseppe Conte (Imagoeconomica).

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consulta - elezione ancora ferma. Pd sull'Aventino per stanare Conte - Ottava fumata nera sul voto del giudice della Corte costituzionale: vacante da un anno. I dem impongono l'assenza dall'Aula per andare allo scontro. E i 5s si adeguano. (Ilgiornale.it)

Aventino opposizioni - quorum sul filo per nuovo giudice Consulta - Marini ecc. Dalla galassia dei gruppi Misti tuttavia arriveranno i voti certi di Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini, Giusy Versace, Lorenzo Cesa, Nino Minardo, Andrea De Bertoldi. . In tutto fanno 354 parlamentari. E fanno 360. Per preservarsi ogni gruppo darà indicazione di scrivere il nome del ... (Ildenaro.it)

Consulta - come per la Rai il Pd verso l’Aventino. Prosegue la politica dello struzzo di Schlein & C - Il Parlamento riuscirà a votare il giudice mancante della Consulta? ”Ci proviamo, speriamo di sì, la volontà c’è, posso dire soltanto questo”, così il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di Radio 24. I gruppi parlamentari di FdI e Forza Italia hanno invitato un messaggio ... (Secoloditalia.it)