Dalla caserma ai santuari. Un weekend con il Fai per scoprire luoghi segreti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un fine settimana per scoprire luoghi spesso inaccessibili o semplicemente poco conosciuti e valorizzati. Sabato e domenica si terranno le Giornate Fai d’Autunno. Diversi i beni aperti nel Varesotto, a partire dal nord della provincia, con l’organizzazione della Delegazione Fai di Varese insieme al Gruppo Giovani e al Gruppo Valcuvia. Nel capoluogo sarà visitabile il comando provinciale dei Vigili del fuoco. La visita sarà guidata dai volontari del corpo. Nel quartiere di Montello invece aprirà le porte il santuario di Santa Maria della Gioia, piccolo gioiello di architettura moderna, in collaborazione con la Commissione Giovani dell’Ordine degli Architetti. Poco lontano il parco di Villa Bernocchi, un esempio di come le ville signorili e i loro spazi verdi abbiano plasmato l’identità di quella che viene soprannominata non a caso la città giardino. Ilgiorno.it - Dalla caserma ai santuari. Un weekend con il Fai per scoprire luoghi segreti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un fine settimana perspesso inaccessibili o semplicemente poco conosciuti e valorizzati. Sabato e domenica si terranno le Giornate Fai d’Autunno. Diversi i beni aperti nel Varesotto, a partire dal nord della provincia, con l’organizzazione della Delegazione Fai di Varese insieme al Gruppo Giovani e al Gruppo Valcuvia. Nel capoluogo sarà visitabile il comando provinciale dei Vigili del fuoco. La visita sarà guidata dai volontari del corpo. Nel quartiere di Montello invece aprirà le porte ilo di Santa Maria della Gioia, piccolo gioiello di architettura moderna, in collaborazione con la Commissione Giovani dell’Ordine degli Architetti. Poco lontano il parco di Villa Bernocchi, un esempio di come le ville signorili e i loro spazi verdi abbiano plasmato l’identità di quella che viene soprannominata non a caso la città giardino.

