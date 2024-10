Cortona, syrah e pasta al fumo: le specialità culinarie sbarcano nella Tv Usa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Cortona, syrah e pasta al fumo: le specialità culinarie sbarcano nella Tv Usa Grazie all’intervento di Simone Lucarini titolare di un ristorante a Carmel Un momento di valorizzazione della cucina italiana, ma in particolare di alcune tipicità cortonesi è avvenuto durante «Be our Guest» trasmissione televisiva americana su «Fox 59», grazie ad un approfondimento con Simone Lucarini, ristoratore cortonese da anni titolare del locale «Cortona Italian Cuisine and Wine Bar» nell’Indiana. Lucarini è uno fra i capofila del progetto di gemellaggio fra la città di Carmel e Cortona, la sua partecipazione a questa popolare trasmissione televisiva è stata utile per la promozione di alcuni prodotti tipici cortonesi. nella tavolata imbandita spiccava infatti un piatto di pasta al fumo, la celebre ricetta che Lucarini ha associato al compianto ristoratore cortonese Sante Cenci. Lanazione.it - Cortona, syrah e pasta al fumo: le specialità culinarie sbarcano nella Tv Usa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 –al: leTv Usa Grazie all’intervento di Simone Lucarini titolare di un ristorante a Carmel Un momento di valorizzazione della cucina italiana, ma in particolare di alcune tipicità cortonesi è avvenuto durante «Be our Guest» trasmissione televisiva americana su «Fox 59», grazie ad un approfondimento con Simone Lucarini, ristoratore cortonese da anni titolare del locale «Italian Cuisine and Wine Bar» nell’Indiana. Lucarini è uno fra i capofila del progetto di gemellaggio fra la città di Carmel e, la sua partecipazione a questa popolare trasmissione televisiva è stata utile per la promozione di alcuni prodotti tipici cortonesi.tavolata imbandita spiccava infatti un piatto dial, la celebre ricetta che Lucarini ha associato al compianto ristoratore cortonese Sante Cenci.

