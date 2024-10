Coppa Italia Promozione, giovedì l'andata del secondo turno: il programma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà un giovedì 10 ottobre ricco per il calcio salentino. Oltre all'ottava giornata del campionato di Eccellenza, tornerà infatti la Coppa Italia della Promozione pugliese, con le partite di andata del secondo turno. Rimangono in corsa ancora cinque squadre della provincia di Lecce in corsa nella Lecceprima.it - Coppa Italia Promozione, giovedì l'andata del secondo turno: il programma Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà un10 ottobre ricco per il calcio salentino. Oltre all'ottava giornata del campionato di Eccellenza, tornerà infatti ladellapugliese, con le partite didel. Rimangono in corsa ancora cinque squadre della provincia di Lecce in corsa nella

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuoto - Ceccon - Martinenghi e Pilato tra i protagonisti italiani in Coppa del Mondo - Una decisione, quella della FINA, quella di accorpare queste tappe per vicinanza geografica, legata a un calendario affollato: la volontà è quella di semplificare la vita agli atleti. Il 12 ottobre ci sarà quella in acque libere a Setubal (Portogallo) che coinvolgerà tra le altre Giulia Gabbrielleschi, ma l’attenzione è soprattutto puntata alla competizione in vasca corta. (Oasport.it)

Supercoppa Italiana 2025 : il calendario ufficiale - SUPERCOPPA ITALIANA 2025: IL COMUNICATO DELLA LEGA “La FA Sports FC Supercup si disputerà in Arabia SAudita per la quinta volta. IL CALENDARIO DELLA SUPERCOPPA ITALIANA Le quattro società partecipanti saranno l’Inter, campione d’Italia in carica, la Juventus, vincitrice cella Coppa Italia 2023/2024, il Milan, secondo nello scorso campionato, e l’Atallanta, finalista nella scorsa ... (Sport.periodicodaily.com)

Supercoppa italiana - si gioca a gennaio : il 2 Inter-Atalanta - il 3 Juventus-Milan - Ora è ufficiale, la Supercoppa italiana si disputerà nuovamente in Arabia Saudita. «La EA Sports FC Supercup si disputerà in Arabia Saudita per la quinta volta», ha spiegato la Lega Serie A in una nota. . La prossima edizione del torneo si svolgerà a Riad e, come lo scorso anno, seguirà la formula a quattro squadre, con due semifinali a eliminazione diretta (2-3 gennaio 2025) e la finale il 6. (Gazzettadelsud.it)