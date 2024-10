Comuni nati da fusioni Arrivano 145 milioni

Lanazione.it - Comuni nati da fusioni. Arrivano 14,5 milioni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministero dell’Interno guidato da Matteo Piantedosi (nella foto) ha assegnato oltre quattordicie mezzo di euro come contributi relativi al 2024 per idain Toscana. Le risorse, si spiega da Anci Toscana in una nota, sono "leggermente aumentate rispetto al 2023", con una variazione di 122mila euro. A beneficiare del contributo maggiore è Figline e Incisa Valdarno (Firenze) con duedi euro, seguito da Barberino Tavarnelle (Firenze) con 1,8e da Casciana Terme Lari (Pisa) con 1,5. Nella top five anche Scarperia e San Piero (Firenze), che ha ricevuto 1,4, e San Marcello Piteglio, con 1,3. Il Comune toscano che ha ricevuto il contributo minore è Fabbriche di Vergemoli (Lucca): le risorse ammontano a poco più di 314mila euro.