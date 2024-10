Lanazione.it - Comune di Firenze, risorse per l'abbattimento delle barriere architettoniche

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 - Ildiinveste 200mila euro per abbattere lee rendere sempre più accessibili sia il Mandela Forum a Campo di Marte che la piscina Nannini di Bellariva. Il via libera ai lavori c'è stato con l'approvazione, nella scorsa giunta, dell'apposita delibera presentata dall'assessora allo sport Letizia Perini. “L’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi – sottolinea l'assessora Perini – sono due priorità di questa amministrazione così come l'integrazione nello sportcittadine e dei cittadini con disabilità. Grazie a questo investimento Mandela e Bellariva saranno due impianti completamente accessibili da parte di tutti".