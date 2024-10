Cisti ovarica complica la gravidanza: donna operata con tecnica laparoscopica all'ospedale di Monopoli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sottoposta a intervento con tecnica laparoscopica durante la gravidanza, per eliminare una Cisti ovarica il cui ingrossamento stava creando complicazioni. L'operazione sulla paziente, incinta alla 13esima settimana, è stata eseguita con successo nei giorni scorsi dell’équipe di Ostetricia e Baritoday.it - Cisti ovarica complica la gravidanza: donna operata con tecnica laparoscopica all'ospedale di Monopoli Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sottoposta a intervento condurante la, per eliminare unail cui ingrossamento stava creandozioni. L'operazione sulla paziente, incinta alla 13esima settimana, è stata eseguita con successo nei giorni scorsi dell’équipe di Ostetricia e

"Cosa comporta avere una cisti ovarica fetale in gravidanza?" - Tra qualche giorno ho un altro controllo. Salve dottore, durante il terzo trimestre mi è stata trovata una cisti ovarica fetale inizialmente di quasi 3 cm. A distanza di 10 giorni effettuo un'altra eco e la cisti è diventata di quasi 4 cm. Se dovesse crescere ancora cosa potrebbe succedere? So che di solito si riassorbe dopo la nascita, ma se così non fosse perché nel frattempo cresce tanto?

