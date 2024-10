Lanazione.it - Capostrada piange Gabbani: "Sempre accanto ai lavoratori". Una vita d’impegno sociale

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)è in lutto per la morte Roberto. Aveva 89 anni e se n’è andato all’improvviso. Volto notissimo in tutta la frazione, daha legato il suo nome alle attività sociali e di militanza politica e sindacale, apprezzato per la sua instancabile voglia di combattere per i valori e gli ideali della Liberazione. Obiettivi che ha portato avanti fino all’ultimo, visto che fino a pochi giorni fa frequentava la Casa del popolo. "E’ stato un riferimento per la nostra comunità – ricorda Riccardo Trallori – un militante generoso e determinato, che nella suaha interpretato con diversi ruoli il proprio impegno civico,in difesa deie delle persone più fragili.