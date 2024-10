.com - Calcio a 5 / Audax Senigallia, momento storico

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre alle 16 al PalaPanzini il debutto in A2 col Pontedera per il club giallorosso, fondato nel 1970 (ingresso a offerta).La società: “tutti a tifareal palasport di via Capanna”, 9 Ottobre 2024 – L’si avvicina a unodebutto. La società giallorossa, fondata nel 1970, nel 2024-25 per la prima volta parteciperà alla serie A2 dia 5 e sarà la prima società senigalliese a partecipare alla categoria della disciplina.