Beyoncé e Jay Z reagiscono alle accuse sul caso di Diddy

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La settimana scorsa la cantante Jaguar Wright è stata ospite del famosissimo conduttore Piers Morgan e nel suo programma Uncensored ha mosso pesantissimecontro, ma anche contro Jay Z e: “Lui è un mostro, anche più di, così come la moglie. Sono una coppia diabolica. Ci sono già almeno tre vittime che sono pronte a testimoniare quello che Mr Carter e la moglie hanno fatto loro“. I Carter per giorni sono rimasti in silenzio, ma adesso è arrivata la loro tanto attesa reazione. Ieri sera Piers Morgan – visibilmente preoccupato – si è scusato con la coppia ed ha spiegato che i loro avvocati hanno chiesto di censurare la parte dell’intervista alla Wright in cui vengono menzionati i due musicisti. Morgan ha aggiunto che non è sua abitudine modificare le interviste, ma che questa volta lo farà.