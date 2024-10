Quotidiano.net - ‘Baby Reindeer’: le ultime novità sulla causa per diffamazione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)è stato uno dei maggiori successi di Netflix. La serie tv, però, rischia di portare anche ‘dolori’ e non solo gioie per la piattaforma streaming. Colei che avrebbe ispirato la storia raccontata ha presentato unaper: Fiona Harvey, infatti, sostiene che il colosso di intrattenimento abbia raccontato "bugie brutali" su di lei a più di 50 milioni di spettatori in tutto il mondo. Lelegali legate al casoCome abbiamo anticipato, potrebbero esserci guai all’orizzonte per la realizzazione della serie tv. Netflix non è riuscito nel suo tentativo di convincere un giudice a respingere laperintentata dalla donna che ha ispirato il personaggio stalker della serie di successo.