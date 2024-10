Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 9 Ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “The Family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon.it. Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 9 Ottobre Durante il matrimonio di Ekrem ed Elif, Aslan si concentra solo su Devin, cercando di evitare i litigi familiari. Tuttavia, la tensione è palpabile tra i Soykan, con molte rivalità che emergono, e una rivelazione sconvolgente è dietro l’angolo. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Zon.it - Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 9 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladiDurante il matrimonio di Ekrem ed Elif, Aslan si concentra solo su Devin, cercando di evitare i litigi familiari. Tuttavia, la tensione è palpabile tra i Soykan, con molte rivalità che emergono, e una rivelazione sconvolgente è dietro l’angolo. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful.

