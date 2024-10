WTA Wuhan 2024: colpo Linette su Samsonova, Bronzetti avanti. Ci sarà il derby delle Andreeva, Kostyuk passa nella notte (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è chiusa da poco, quando a Wuhan non si è nemmeno troppo lontani dalla mezzanotte, la giornata di completamento dei primi turni del WTA 1000 della città di origine di Na Li (o Li Na che dir si voglia). Data la pioggia di ieri, si è fatto il possibile per recuperare con successo quanto rimasto in bilico, per un totale di 13 match (doppi non compresi). Non parevano esserci notizie in arrivo in casa Italia, e invece queste sono arrivate con Lucia Bronzetti, entrata al posto della spagnola Paula Badosa in qualità di lucky loser e poi vittoriosa in stile sull’australiana Ajla Tomljanovic. Ora c’è l’ostacolo della cinese Xinyu Wang, prima di un potenziale faccia a faccia con la numero 2 del tabellone, l’americana Jessica Pegula. Oasport.it - WTA Wuhan 2024: colpo Linette su Samsonova, Bronzetti avanti. Ci sarà il derby delle Andreeva, Kostyuk passa nella notte Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è chiusa da poco, quando anon si è nemmeno troppo lontani dalla mezza, la giornata di completamento dei primi turni del WTA 1000 della città di origine di Na Li (o Li Na che dir si voglia). Data la pioggia di ieri, si è fatto il possibile per recuperare con successo quanto rimasto in bilico, per un totale di 13 match (doppi non compresi). Non parevano esserci notizie in arrivo in casa Italia, e invece queste sono arrivate con Lucia, entrata al posto della spagnola Paula Badosa in qualità di lucky loser e poi vittoriosa in stile sull’australiana Ajla Tomljanovic. Ora c’è l’ostacolo della cinese Xinyu Wang, prima di un potenziale faccia a faccia con la numero 2 del tabellone, l’americana Jessica Pegula.

