Puntomagazine.it - Vico Equense: carabinieri arrestano pusher incensurato

(Di martedì 8 ottobre 2024) Fermato 18enne: trovato in possesso di hashish, marijuana e denaro contante. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Adella compagnia di Sorrento hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 18ennedel posto. I militari hanno fermato il ragazzo a via Raffaele Bosco mentre era in sella a una moto da cross senza targa. Il 18enne è stato perquisito e trovato in possesso di un solo spinello ma anche di 220 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. A quel punto ihanno deciso di perquisire anche l’abitazione dell’e lì hanno rinvenuto e sequestrato 33 grammi di hashish, 4 grammi di marijuana e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato è in attesa di giudizio.