Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 16 | 30

(Di martedì 8 ottobre 2024)DEL 8 OTTOBREORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. FILE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE SUD ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA. RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME 12 ORE IN CUI SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI E FORTE VENTO. RACCOMANDIAMO A TAL PROPOSITO DI MODERARE LA VELOCITà E PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA.