Vaticano, restaurato il baldacchino di San Pietro

Dopo 10 mesi di ristrutturazione, si tornerà a poter ammirare a San Pietro il baldacchino del Bernini. Servizio di Paolo Fucili.

