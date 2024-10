Nerdpool.it - Undisputed è il gioco di boxe che tutti aspettavano

(Di martedì 8 ottobre 2024) Steel City Interactive, in partnership con PLAION, è entusiasta di annunciare l’uscita ufficiale di, l’attesissimo videodi, in uscita l’11 ottobre 2024. Primo grandediin oltre dieci anni,ridefinisce il genere con un gameplay autentico, un ampio roster su licenza e meccaniche di combattimento innovative. Il trailer di lancio, narrato dall’analista di pugilato Akin ‘AK’ Reyes, mostra comesia stato sviluppato con cura e passione da appassionati di lotta, in stretta collaborazione con il mondo dellaper offrire un controllo, una profondità e un’autenticità senza precedenti. Tutte le informazioni suDopo un periodo di early access iniziato nel gennaio 2023,si è continuamente evoluto in risposta al back dei giocatori per offrire ildipiù intenso e coinvolgente di sempre.