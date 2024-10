Una strada diventata invivibile (Di martedì 8 ottobre 2024) Vivo in via Saffi a Bologna da 50 anni, dal primo giorno di vita non avrei mai lasciato la mia città e la "mia belllissima strada". Ora la detesto Sono due anni, dallo sfondamento del solaio sopra il canale Ravone in occasione dell' alluvione, che questa strada è martoriata. Non si vive più. Mi meraviglio che nessuna persona alle fermate del bus ricavate sull' asfalto fra un bob cat e una trivella sia ancora stata ferita o uccisa. Ci si alza senza sapere quale e corsia sarà aperta e per quanto. Tragitti in busche prendevamo 15 minuti ora ne necessitano 45. Gli operai sono bravissimi, i cantieri in sé sono veloci e efficienti, ma è l' organizzazione profondamente sbagliata. Siamo al collasso, Bologna è ormai letteralmente uno straccio. Che pena! Che peccato! Marila Balboni Ilrestodelcarlino.it - Una strada diventata invivibile Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Vivo in via Saffi a Bologna da 50 anni, dal primo giorno di vita non avrei mai lasciato la mia città e la "mia belllissima". Ora la detesto Sono due anni, dallo sfondamento del solaio sopra il canale Ravone in occasione dell' alluvione, che questaè martoriata. Non si vive più. Mi meraviglio che nessuna persona alle fermate del bus ricavate sull' asfalto fra un bob cat e una trivella sia ancora stata ferita o uccisa. Ci si alza senza sapere quale e corsia sarà aperta e per quanto. Tragitti in busche prendevamo 15 minuti ora ne necessitano 45. Gli operai sono bravissimi, i cantieri in sé sono veloci e efficienti, ma è l' organizzazione profondamente sbagliata. Siamo al collasso, Bologna è ormai letteralmente uno straccio. Che pena! Che peccato! Marila Balboni

Travolta e uccisa sull'autostrada a soli 24 anni : il tragico destino di Sadri - . Ragazza di origini marocchine, residente a Chiari, è deceduta alla giovane età di 24 anni. . La dinamica Scesa dalla sua vettura a seguito di un incidente, la 24enne sarebbe stata travolta per due volte. È Sadri Bochra la vittima dell'incidente mortale avvenuto lunedì sera ... (Bresciatoday.it)

Investita due volte in autostrada : morta ragazza di 24 anni - . Due furgoni, che stavano transitando lungo la Milano-Venezia tra i caselli di Palazzolo e Rovato, forse per la pioggia o per il buio della strada non avrebbero proprio visto la giovane investendola due volte e facendola sbalzare per diversi metri sull’asfalto. L’incidente iniziale quindi non ... (Dayitalianews.com)

Investita due volte in autostrada : morta ragazza di 24 anni - Una ragazza di soli 24 anni è morta lunedì sera sull'autostrada A4. Scesa dalla sua vettura a seguito di un incidente, sarebbe stata travolta per due volte da altrettanti furgoni in transito, sulla Milano-Venezia tra i caselli di Palazzolo e Rovato, in territorio di quest'ultimo. Sarebbe stata... (Bresciatoday.it)