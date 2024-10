Thesocialpost.it - Troupe del Tg3 aggredita in Libano, l’autista muore d’infarto. L’inviata in lacrime

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un grave episodio di violenza ha colpito unadel Tg3 mentre si trovava in, vicino a Sidone. La notizia è stata diffusa dall’edizione delle 12 del Tg3, con il racconto dettagliato delLucia Goracci. La giornalista ha raccontato della Goracci, lasi trovava nei pressi di Sidone per realizzare un servizio quando è stata avvicinata da un uomo armato. Poco dopo, un gruppo di persone si è unito all’aggressore, iniziando a minacciare i giornalisti. La situazione è rapidamente degenerata, con una crescente tensione che ha messo in pericolo l’incolumità della squadra. Leggi anche: Guerra Israele –, l’Idf annuncia: “Ucciso a Beirut comandante di Hezbollah Suhail Hussein Husseini” La morte delLadel Tg3 inè stataquesta mattina mentre documentava la situazione al confine con Israele.