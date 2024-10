Trentin sbarca nell'Europeo GT Open (Di martedì 8 ottobre 2024) Di lui si sono perse le tracce da un po' di tempo, dopo un positivo avvio nel Campionato Italiano Gran Turismo, ma quello che stava bollendo nella pentola era qualcosa di incredibilmente succulento, una portata che si chiama GT Cup Open Europe e che Mauro Trentin non vede l'ora di gustarsi in Padovaoggi.it - Trentin sbarca nell'Europeo GT Open Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Di lui si sono perse le tracce da un po' di tempo, dopo un positivo avvio nel Campionato Italiano Gran Turismo, ma quello che stava bollendoa pentola era qualcosa di incredibilmente succulento, una portata che si chiama GT CupEurope e che Mauronon vede l'ora di gustarsi in

Buona la prima europea, a Barcellona, di Trentin - Il debutto del portacolori di Xmotors Team nel GT Cup Open Europe frutta la top ten ed un podio sfiorato in AM. (trevisotoday.it)

EVA LECHNER CHIUDERA' UNA CARRIERA STELLARE NELLA ALE CYCLING TEAM DI CICLOCROSS - Dopo aver “appeso al chiodo” la bici per le gare di mountain bike, la pluricampionessa Eva Lechner ha iniziato l’ennesima stagione nel ciclocross. Ma si tratta di una stagione particolare in quanto ... (tuttobiciweb.it)