Torino, "Combattere il bullismo ogni giorno": la mostra fotografica per sensibilizzare (Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi, martedì 8 ottobre 2024, alle ore 11, presso la sede della Città Metropolitana di Torino, in corso Inghilterra 7, è stata inaugurata la mostra fotografica "Combattere il bullismo ogni giorno", un evento dedicato alla sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo. Una mostra fotografica per sensibilizzare sul bullismo Questa iniziativa nasce dal progetto collaborativo tra l'associazione bullismo No Grazie, presieduta dall'attore Fabio De Nunzio, l'ente di promozione sportiva UISP Ciriè Settimo Chivasso e l'associazione sportiva Borgonuovo di Settimo Torinese. Le tre realtà, da cinque anni, sono impegnate nella produzione e diffusione del primo e unico calendario "Stop al bullismo", mirato a contrastare le diverse forme di prevaricazione, inclusi il bullismo tradizionale e il cyberbullismo.

