The Menendez Brothers | i punti chiave analizzati nel documentario

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il dramma poliziesco Monsters: The Lyle and ErikStory è tra le serie più viste su Netflix dal suo debutto, il 19 settembre, riaccendendo l'attenzione su uno dei casi più scioccanti degli anni '90: il caso dei fratelli, che nel 1989 uccisero brutalmente i loro genitori nella loro villa di Beverly Hills. Ora, i fratelliparlano a trentacinque anni di distanza dal brutale omicidio dei loro genitori. Erik e Lyle sono stati giudicati colpevoli e condannati all'ergastolo per i loro crimini, ma il nuovodi Netflix, The, segna la prima volta in cui i fratelli parlano in modo approfondito di ciò che è successo. Erik, che ora ha 51 anni, e Lyle, che ne ha 55, stanno attualmente scontando l'ergastolo presso il Donovan Correctional Facility di San Diego, in California.