Sparatoria Crotone, Francesco Chimirri ucciso da poliziotto dopo inseguimento, l'agente linciato dai familiari della vittima: è gravissimo - VIDEO (Di martedì 8 ottobre 2024) Sparatoria in provincia di Crotone, ad Isola Capo Rizzuto dove il pizzaiolo-tiktoker Francesco Chimirri è stato ucciso da un poliziotto libero dal servizio dopo un inseguimento in auto, e dopo che l'agente sarebbe stato aggredito. La tragedia si è consumata dopo un tamponamento subito dal poliziotto Ilgiornaleditalia.it - Sparatoria Crotone, Francesco Chimirri ucciso da poliziotto dopo inseguimento, l'agente linciato dai familiari della vittima: è gravissimo - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024)in provincia di, ad Isola Capo Rizzuto dove il pizzaiolo-tiktokerè statoda unlibero dal serviziounin auto, eche l'sarebbe stato aggredito. La tragedia si è consumataun tamponamento subito dal

