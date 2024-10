Sottopasso via Santi Martiri riaperto su una carreggiata (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato riaperto intorno a mezzogiorno, questa mattina il Sottopasso Via SS. Martiri – Dalmazia. Come reso noto da un comunicato del comune di Salerno, in aggiunta al programma iniziale di lavori, è stata disposta anche la rimozione e sostituzione della condotta fognaria risultata ormai obsoleta. La riapertura della strada ha sorpreso anche gli automobilisti che nonostante la rimozione del divieto hanno continuato a girare secondo il senso di circolazione imposto dai lavori. Per il momento, potranno transitare solo le automobili, i veicoli a due ruote e i mezzi consentiti che non superano i limiti previsti nell’ordinanza. Fino al termine dei lavori, la circolazione sarà su una corsia. La ditta sta lavorando per ultimare nel più breve tempo possibile tutta l’opera. Anteprima24.it - Sottopasso via Santi Martiri riaperto su una carreggiata Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statointorno a mezzogiorno, questa mattina ilVia SS.– Dalmazia. Come reso noto da un comunicato del comune di Salerno, in aggiunta al programma iniziale di lavori, è stata disposta anche la rimozione e sostituzione della condotta fognaria risultata ormai obsoleta. La riapertura della strada ha sorpreso anche gli automobilisti che nonostante la rimozione del divieto hanno continuato a girare secondo il senso di circolazione imposto dai lavori. Per il momento, potranno transitare solo le automobili, i veicoli a due ruote e i mezzi consentiti che non superano i limiti previsti nell’ordinanza. Fino al termine dei lavori, la circolazione sarà su una corsia. La ditta sta lavorando per ultimare nel più breve tempo possibile tutta l’opera.

Via Martiri salernitani - ecco quando riaprirà il sottopasso - Tali interruzioni comporteranno inevitabilmente un lieve ritardo nella conclusione dei lavori. Peraltro, in aggiunta al programma iniziale si è deciso in corso d’opera di procedere anche alla rimozione della condotta fognaria risultata ormai obsoleta. La riapertura del Sottopasso di Via SS Martiri ... (Anteprima24.it)

Salerno - continuano i lavori nel sottopasso di via Santi Martiri - Questa supporterà la struttura destinata ad affiancare il muro attuale. . IT su Google News. Verrà poi completata la costruzione del nuovo muro a L, mentre il muro esistente verrà abbattuto per completare l’opera. Proseguono i lavori nel cantiere del sottopasso di via Santi Martiri, a Salerno. (Zon.it)

Lavori nel sottopasso di via Santi Martiri : tutto pronto per l'apertura del Varco nel muro di sostegno del solaio - Proseguono i lavori nel cantiere del sottopasso di via Santi Martiri, a Salerno. Si tratta - come mostrano le foto di Antonio Capuano - dei lavori propedeutici all'apertura del Varco nel muro di sostegno del solaio misto putrelle calcestruzzo, che sorregge la massicciata ferroviaria. Il... (Salernotoday.it)