Si armi chi può - Panorama in edicola

(Di martedì 8 ottobre 2024) L'editoriale del direttore Nella guerra che si sta sviluppando in Medio Oriente ci sono cose che non si possono rivelare ufficialmente, ma anche se inespresse sono piuttosto visibili: la prima riguarda direttamente i palestinesi. A parole tutti prendono le difese degli abitandi di Gaza e della Cisgiordania, accusando di genocidio Israele e invocando la soluzione dei due Stati. In realtà nessuno è disposto effettivamente a impegnarsi in tal senso Pronti alla guerra Nel 2023 la spesa militare globale ha toccato i 2.443 miliardi di dollari. E ad armarsi non sono solo le Superpotenze: tutti i Paesi investono enormi risorse per forniture belliche sempre più sofisticate richieste dall'attuale «ordine mondiale». Dove, dopo Ucraina e Medio Oriente, i conflitti sono diventati un'opzione politica.