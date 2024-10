Metropolitanmagazine.it - Sembra che la giustizia internazionale non funzioni in Medioriente

(Di martedì 8 ottobre 2024) Perchè lanon ha gli effetti che si aspetterebbe dovrebbe avere in? La diplomaziaha dimostrato una resilienza straordinaria, nell’intervento in alcune regioni del mondo e nel corso della storia. Tuttavia, quando si tratta delle guerre in Medio Oriente, la sua capacità di influenzare gli eventitragicamente limitata. Questo scenario si ripete in vari contesti: dal conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, alla crisi in Libano, fino alla potenziale escalation tra Israele e Iran. Per comprendere perché la diplomazia fallisce, è necessario analizzare una serie di fattori che vanno oltre la semplice negoziazione tra le parti. Entrano in gioco interessi geopolitici globali, la natura stessa delle forze belligeranti e le tensioni strutturali della regione.