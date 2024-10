Terzotemponapoli.com - Savino: “McTominay straordinario”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Alberto, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. L’ex calciatore si è soffermato su Conte. Il tecnico salentino riesce sempre ad evolversi. E’ riuscito a trasformare in poco tempo il Napoli grazie anche a giocatori straordinari come. Di seguito quanto da lui dichiarato alla radio napoletana.: “Conte trasformista” Così l’ex calciatore: “Conte trasformista? Ha sfruttato la pausa dal calcio per aggiornarsi e studiare, è un tecnico in continua evoluzione, ha conferito mentalità e i giocatori già si muovono come chiede lui. Tutti sono migliorati con lui. Inoltre il Maradona da terra di conquista che era stato l’anno scorso, adesso è diventato un fortino inespugnabile.