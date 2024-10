Cultweb.it - Sangiovanni torna sui social e annuncia il suo ritorno in scena dopo una lunga pausa

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Quando durante lo scorso festival di Sanremo, il cantante venetoavevato di vivere un profondo disagio psicologico, il pubblico ne fu molto colpito. Al termine della manifestazione, dove presentò il brano Finiscimi, Giovanni Pietro Damian, questo il suo nome, ufficializzò unadalle scene per prendersi cura del suo benessere mentale. In una storia su Instagram rivelò: “Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. L’uscita del mio album ‘Privacy’ e il concerto al Forum di Assago del 5/10 sono rimandati“. Oggi, per fortuna è tutto diverso.ha colto la palla al balzo del 5 ottobre, data in cui avrebbe dovuto esibirsi al Forum di Assago, per comunicare alle e ai fan che sta molto meglio.