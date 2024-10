Rugby club. Musica dal vivo e premiazioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Tre giorni di divertimento e Musica presso il polo fieristico per la Festa dello Sportivo, organizzata dal Rugby club Codogno con la partnership dei locali Stige e Caffè Cesari e il patrocinio del Comune. Si parte l’11 ottobre con tre band, i Madbeat, i Billows e i Bad Frog che si alterneranno sul palco mentre sabato 12 sarà il turno degli Sludder, Menagramo e Punkreas. Domenica gran finale con i Blinda band. Spazio anche alla degustazione di birre mentre si potrà anche cenare. Parte del ricavato della manifestazione, andrà alla Cooperativa Amicizia. Durante l’ultima serata, si terrà anche l’Oscar dello Sport. Ilgiorno.it - Rugby club. Musica dal vivo e premiazioni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tre giorni di divertimento epresso il polo fieristico per la Festa dello Sportivo, organizzata dalCodogno con la partnership dei locali Stige e Caffè Cesari e il patrocinio del Comune. Si parte l’11 ottobre con tre band, i Madbeat, i Billows e i Bad Frog che si alterneranno sul palco mentre sabato 12 sarà il turno degli Sludder, Menagramo e Punkreas. Domenica gran finale con i Blinda band. Spazio anche alla degustazione di birre mentre si potrà anche cenare. Parte del ricavato della manifestazione, andrà alla Cooperativa Amicizia. Durante l’ultima serata, si terrà anche l’Oscar dello Sport.

