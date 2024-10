Rubano borse, zaini e occhiali dalle auto parcheggiate e li rivendono online: tre arresti a Corsico (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – Polizia di Stato in azione a Corsico. Gli agenti hanno denunciato in concorso due cittadini cileni di 35 e 20 anni e una connazionale di 34 anni, tutti con precedenti di polizia, per ricettazione, e i due uomini anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’auto sospetta Venerdì pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro hanno individuato a Corsico un veicolo con due persone, già segnalato per furti a bordo di auto. L’autovettura si è poi diretta verso piazza 1° Maggio e si è fermata all’interno di alcuni box, dove subito dopo i due occupanti hanno scaricato dei trolley. Ilgiorno.it - Rubano borse, zaini e occhiali dalle auto parcheggiate e li rivendono online: tre arresti a Corsico Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – Polizia di Stato in azione a. Gli agenti hanno denunciato in concorso due cittadini cileni di 35 e 20 anni e una connazionale di 34 anni, tutti con precedenti di polizia, per ricettazione, e i due uomini anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’sospetta Venerdì pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro hanno individuato aun veicolo con due persone, già segnalato per furti a bordo di. L’vettura si è poi diretta verso piazza 1° Maggio e si è fermata all’interno di alcuni box, dove subito dopo i due occupanti hanno scaricato dei trolley.

