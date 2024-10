.com - Riassunto: Kinaxis rafforza le operazioni di supply chain di Ono Pharmaceutical

(Di martedì 8 ottobre 2024)offre una piattaforma di orchestrazione dellaend-to-end per supportare l’ulteriore crescita globale di OnoOTTAWA, Ontario–(BUSINESS WIRE)–® Inc. (TSX:KXS), leader globale nell’ambito dell’orchestrazione dellaend-to-end, ha annunciato oggi l’adozione dida parte di OnoCo., Ltd. per promuovere l’orchestrazione della visibilità e trasparenza complete all’interno della suaglobale. OnoCo., Ltd., (ONO) con sede a Osaka, in Giappone, è un’azienda farmaceutica orientata alla ricerca e allo sviluppo, impegnata nella creazione di farmaci innovativi in aree specifiche. ONO concentra la sua ricerca sull’oncologia, l’immunologia, la neurologia e la ricerca specialistica con elevate esigenze mediche come aree prioritarie per la scoperta e lo sviluppo di farmaci innovativi.