Respinta la richiesta di detenzione ai domiciliari: Alessandro Patelli resta in carcere

(Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo.resterà in. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto ladiagli arrestiavanzata dal suo avvocato, Ivano Chiesa, in virtù di una perizia di parte che segnalava uno stato depressivo con tendenze autolesionistiche del detenuto. Il giudice ha ritenuto che le sue condizioni di salute non siano incompatibili con il, così il giovane rimarrà nella casa circondariale di via Gleno. Nell’aprile 2024era stato condannato in via definitiva a 21 anni per l’omicidio di Marwen Tajari, tunisino di 34 anni, accoltellato in via Novelli davanti alla compagna e alle due figliolette che all’epoca avevano 12 e 2 anni. Tutto si svolse in una manciata di minuti. Era l’8 agosto 2021 e la famiglia si trovava seduta sugli scalini che conducono al palazzo dove il ragazzo viveva insieme ai genitori e al fratello.