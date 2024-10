Ilrestodelcarlino.it - Reggio e Albinea battono il pronostico

(Di martedì 8 ottobre 2024) Splendido esordio in Serie A2 per le nostre rappresentanti, con CTe CTche strappano due successi a sorpresa e rovesciando ilavverso. Al PalaCimurri il team cittadino regola 4-2 Siracusa, una delle favorite per il salto di categoria: le vittorie in singolare di Guerrieri (6-3, 6-2 al ceco Vrbensky, ex 277 del mondo) e del francese Tatlot (7-5, 6-1 a Ingarao) spianano la strada, poi è Sansone a fare tris col 7-6, 6-4 a Caruso, avversario più avanti di lui nel ranking FITP; i siciliani accorciano col 6-2, 6-0 di Massara a Bartoli e con il vittorioso doppio di Ingarao-Vrbensky (6-3, 6-2 a Zanasi-Sansone), ma sono costretti alla resa per mano dei soliti Guerrieri-Tatlot, che piegano 6-3, 6-2 Massara-Caruso.