Reazione a Catena 8 ottobre 2024 | i Mici di Mare

Il video dell'Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 8 ottobre 2024. Il gioco di Rai1, quest'anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campioni i Mici di Mare, tre amici lombardi che si sono conosciuti al Mare, in Liguria, e hanno creato un gruppo Whatsapp con questo nome. I Mici di Mare – Filippo, Lorenzo e Giovanni, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L'Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e senza aver comprato l'ultimo elemento, valeva 1.375 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 1.704 euro. Il gioco finale L'Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all'articolo la soluzione del gioco. Video puntata Reazione a Catena 8-10-2024 La soluzione di stasera è: GIUNTA.

