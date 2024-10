Ilgiorno.it - Pioggia e divieti non fermano la protesta

(Di martedì 8 ottobre 2024) BRESCIAnon hanno fermato chi, comunque, ieri pomeriggio ha voluto manifestare per la Palestina. Al coordinamento per la Palestina bresciano, di fatto, la Questura ha chiesto di spostare ad altro giorno la manifestazione, per ragioni di ordine pubblico. "Un no che ci ha sorpreso – ha spiegato il presidente Alfredo Barcella, nella conferenza stampa che ha sostituito il presidio – facciamo da anni iniziative senza problemi. Abbiamo capito che non è una decisione locale, ma nazionale, quindi abbiamo indetto la conferenza stampa per dire che non siamo d’accordo sul bloccare la manifestazione, è un divieto lesivo della libertà ". Nelle prescrizioni "esigenze di sicurezza pubblica" della Questura non si fa riferimento esplicito alla data del 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas ad Israele, esattamente un anno fa.