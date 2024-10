Perugia, estro e tecnica. Ricci sale in cattedra : "Sono partito bene e voglio continuare così» (Di martedì 8 ottobre 2024) Due gol e un assist: in otto gare ha eguagliato i numeri dello scorso campionato. Federico Ricci ha cambiato passo. L’esterno-trequartista biancorosso manda segnali partita dopo partita. Che questa sarebbe stata una stagione differente rispetto a quella passata lo si era capito subito, in estate. Già dalle prime uscite Ricci ha dimostrato di non aver dimenticato tutto il suo bagaglio (50 presenze in serie A, oltre 160 in cadetteria), ma di averne conservato almeno un po’ per dare una mano alla squadra. Contro la Lucchese ha costretto Sabbione al secondo fallo da cartellino e regalato così un uomo alla sua squadra. E poi ha messo l’accento sulla sua prestazione con il gol del 2-0 che ha chiuso, di fatto, la gara. Formisano ci si affida spesso, non sempre dall’inizio (cinque gare su otto da titolare, tre in corsa) sia per occupare la fascia che per suggerire la punta. Sport.quotidiano.net - Perugia, estro e tecnica. Ricci sale in cattedra : "Sono partito bene e voglio continuare così» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Due gol e un assist: in otto gare ha eguagliato i numeri dello scorso campionato. Federicoha cambiato passo. L’esterno-trequartista biancorosso manda segnali partita dopo partita. Che questa sarebbe stata una stagione differente rispetto a quella passata lo si era capito subito, in estate. Già dalle prime usciteha dimostrato di non aver dimenticato tutto il suo bagaglio (50 presenze in serie A, oltre 160 in cadetteria), ma di averne conservato almeno un po’ per dare una mano alla squadra. Contro la Lucchese ha costretto Sabbione al secondo fallo da cartellino e regalatoun uomo alla sua squadra. E poi ha messo l’accento sulla sua prestazione con il gol del 2-0 che ha chiuso, di fatto, la gara. Formisano ci si affida spesso, non sempre dall’inizio (cinque gare su otto da titolare, tre in corsa) sia per occupare la fascia che per suggerire la punta.

