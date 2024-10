Omicidio nelle campagne tra Monreale e Partinico (Di martedì 8 ottobre 2024) Salvatore Di Salvo, 58 anni, è stato trovato senza vita all’interno di una vettura in aperta campagna tra Monreale e Partinico, nella frazione di Grisì. La vittima è stata uccisa con un’arma da fuoco. I Carabinieri indagano sul caso Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, sono intervenute sul luogo del delitto e hanno avviato (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Omicidio nelle campagne tra Monreale e Partinico Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Salvatore Di Salvo, 58 anni, è stato trovato senza vita all’interno di una vettura in aperta campagna tra, nella frazione di Grisì. La vittima è stata uccisa con un’arma da fuoco. I Carabinieri indagano sul caso Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, sono intervenute sul luogo del delitto e hanno avviato (live.it)

Partinico, uomo trovato morto dentro un'auto in campagna: è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco - Giallo nella zona di Grisì dov'è stato individuato il cadavere di un uomo. L'area è stata sequestrata dai carabinieri che ora indagano per identificare la vittima e chiarire i contorni della vicenda ... (palermotoday.it)

Omicidio a Grisì, trovato il cadavere di un uomo in un’auto in campagna - PALERMO – Omicidio a Grisì, frazione del Comune di Monreale, in provincia di Palermo. Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il cadavere è stato rinvenuto all’interno di una macchina in ... (livesicilia.it)

