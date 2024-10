Novak Djokovic travolge Flavio Cobolli e va agli ottavi a Shanghai (Di martedì 8 ottobre 2024) Flavio Cobolli, in un’ora e 2 minuti, abbandona al terzo turno il Masters 1000 di Shanghai. Lo elimina Novak Djokovic, in una partita sostanzialmente mai in discussione, come si evince anche dal durissimo punteggio finale: 6-1 6-2. Al serbo tocca ora il russo Roman Safiullin, vincitore dopo oltre tre ore e qualche controversia sull’americano Frances Tiafoe, il quale perde (decisamente) il controllo a fine match, ma su come apostrofi il giudice di sedia si apre un’altra storia. Quella legata a Cobolli, invece, parla semplicemente di un giocatore che solo nel primo turno di battuta di Djokovic riesce a tenere l’urto, portando il 24 volte campione Slam ai vantaggi. Subito dopo, però, la differenza di peso di palla si fa sentire eccome, il tutto con aggiunta la voglia di fare il massimo possibile dell’italiano. Oasport.it - Novak Djokovic travolge Flavio Cobolli e va agli ottavi a Shanghai Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024), in un’ora e 2 minuti, abbandona al terzo turno il Masters 1000 di. Lo elimina, in una partita sostanzialmente mai in discussione, come si evince anche dal durissimo punteggio finale: 6-1 6-2. Al serbo tocca ora il russo Roman Safiullin, vincitore dopo oltre tre ore e qualche controversia sull’americano Frances Tiafoe, il quale perde (decisamente) il controllo a fine match, ma su come apostrofi il giudice di sedia si apre un’altra storia. Quella legata a, invece, parla semplicemente di un giocatore che solo nel primo turno di battuta diriesce a tenere l’urto, portando il 24 volte campione Slam ai vantaggi. Subito dopo, però, la differenza di peso di palla si fa sentire eccome, il tutto con aggiunta la voglia di fare il massimo possibile dell’italiano.

