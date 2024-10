No, il Parlamento tedesco non sta considerando di inserire la pedofilia tra le identità di genere (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 4 ottobre 2024 è stato condiviso su X lo screenshot di un articolo pubblicato il 28 settembre 2024 dal blog Femistpost intitolato “In Germania il Parlamento valuta la richiesta di considerare la pedofilia un’identità di genere”. Il sottotitolo recita: “L’emendamento è stato presentato dal gruppo pro-pedofilia Krumme-13 ed ora passerà all’esame di una commissione. A sostegno del voto Socialdemocratici, Partito Liberale Democratico e Verdi”. L’articolo in questione diffonde una notizia presentata in maniera fuorviante. Il 14 febbraio 2021 Dieter Gieseking, fondatore del blog Krumme13 (prende il nome dal suo gruppo che promuoveva la pedofilia e sciolto nel 2003) ha presentato al Parlamento tedesco (Bundestag) la petizione intitolata “Diritti dei bambini e identità sessuale nella Costituzione”. Facta.news - No, il Parlamento tedesco non sta considerando di inserire la pedofilia tra le identità di genere Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 4 ottobre 2024 è stato condiviso su X lo screenshot di un articolo pubblicato il 28 settembre 2024 dal blog Femistpost intitolato “In Germania ilvaluta la richiesta di considerare laun’di”. Il sottotitolo recita: “L’emendamento è stato presentato dal gruppo pro-Krumme-13 ed ora passerà all’esame di una commissione. A sostegno del voto Socialdemocratici, Partito Liberale Democratico e Verdi”. L’articolo in questione diffonde una notizia presentata in maniera fuorviante. Il 14 febbraio 2021 Dieter Gieseking, fondatore del blog Krumme13 (prende il nome dal suo gruppo che promuoveva lae sciolto nel 2003) ha presentato al(Bundestag) la petizione intitolata “Diritti dei bambini esessuale nella Costituzione”.

Il Papa: "Le vittime di abusi siano risarcite". Sull'aborto: "I medici che lo praticano sono sicari" - Il Pontefice parla con i giornalisti sul volo che da Bruxelles lo ha riportato a Roma, al termine del viaggio apostolico in Belgio ... (rainews.it)

Le vittime dei preti battono cassa, in Belgio incontrano il Papa e gli chiedono di dar vita a un fondo per i risarcimenti - Due ore intense ad accogliere, rassicurare e anche prendere nota di quello che le diciassette vittime pensano sia giusto introdurre in Belgio al fine di arrivare alla giustizia riparativa per ... (ilmessaggero.it)

Pedofilia, il mea culpa del Papa in Belgio: "La Chiesa si vergogni" - video - "La Chiesa ha fatto lo stesso crimine di Erode" ha detto il Papa. Anche le adozioni forzate hanno portato sofferenze ed esclusione ... (tg.la7.it)