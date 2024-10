Ilrestodelcarlino.it - “No a smartphone e social ai minori di 14 anni”, lo psicoterapeuta Marzi invita a firmare la petizione

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Pesaro, 8 ottobre 2024 – No all’accesso aiper idi 16e nienteaidi 14. Andreae psicoanalista di Pesarolaon line che ha già raccolto cinquantamila adesioni: “Finalmente! – scrive– ho pensato, quando ho letto di unapresentata in questi giorni da decine di psicoterapeuti, pedagogisti e intellettuali. Lasollecita la nascita di una legge che regoli l’uso deie deglivietando questi prima dei 14e l’uso deiprima dei 16. L’esigenza nasce dal fatto che stanno diventando sempre più evidenti le disfunzioni e le patologie che affliggono molti bambini, preadolescenti e adolescenti e che sono riconducibili alle applicazioni che trasformano un telefono in un oggetto che richiede competenze emotive che a quella età non si possono avere.