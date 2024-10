Movieplayer.it - Nicole Kidman ufficialmente nel cast di una nuova serie che adatta un romanzo giallo

(Di martedì 8 ottobre 2024) La star premio Oscar torna a lavorare con Liane Moriarty e Bruna Papandrea neldello show per il piccolo schermo. Blossom Films die Per Saari con Made Up Stories di Bruna Papandrea e Steve Hutensky, collaborano all'mento televisivo di unscritto da Liane Moriarty dal titolo Here One Moment. Il progetto riunisce le tre artiste dopo le collaborazioni in Big Little Lies, Nine Perfect Strangers e The Last Anniversary. Fifth Season si è aggiudicata i diritti per ile ora è pronta per lavorarci e portarlo sul piccolo schermo. Il mistero Ilthriller Here One Moment, pubblicato da Crown Publishing, racconta la storia di un gruppo di passeggeri su un volo che finiscono