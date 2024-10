Napoli, power bank esplode in uno zaino in classe: carabinieri procedono al sequestro dei resti (Di martedì 8 ottobre 2024) Stanno tutti bene i ragazzi intossicati dopo l’esplosione di una power bank in un liceo di Napoli. I carabinieri nel frattempo hanno posto sotto sequestro i resti dello zaino in cui il dispositivo era nascosto e della stessa power bank. I carabinieri della Stazione Arenella sequestrano i resti dello zaino e della power bank esplosa L'articolo Napoli, power bank esplode in uno zaino in classe: carabinieri procedono al sequestro dei resti Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, power bank esplode in uno zaino in classe: carabinieri procedono al sequestro dei resti Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Stanno tutti bene i ragazzi intossicati dopo l’esplosione di unain un liceo di. Inel frattempo hanno posto sottodelloin cui il dispositivo era nascosto e della stessa. Idella Stazione Arenella sequestrano idelloe dellaesplosa L'articoloin unoinaldeiTeleclubitalia.

