Liberoquotidiano.it - Mo: Iran, 'Israele non ci metta alla prova, se attacca nostra risposta più potente'

(Di martedì 8 ottobre 2024) Teheran, 8 ott. (Adnkronos) - "Raccomandiamo al regime sionista di non metterela risoluzione della Repubblica islamica. Se dovesse verificarsi un attacco contro il nostro paese, lasarà più". Lo ha detto il ministro degli Esteriiano Abbas Araghchi in un discorso televisivo, aggiungendo che "i nostri nemici sanno che tipo di obiettivi all'interno del regime sionista sonoportata". Ieri, in colloquio telefonico con il suo omologo egiziano, Badr Abdelatty, Arachchi aveva dichiarato che "qualsiasi attacco alle infrastruttureiane porterebbe a ritorsioni, consigliamo di non metterela volontà dell'". "La Repubblica islamica dell'- haveva aggiunto Araghchi - non cerca di aumentare le tensioni e la guerra nella regione, ma non ha nemmeno paura della guerra.