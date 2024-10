Milano, esondano il Seveso e il Lambro (Di martedì 8 ottobre 2024) 19.44 L'intensa pioggia che si abbatte sulla Lombardia da stamattina ha raggiunto tra i 55 e i 60 millimetri a Milano e in Brianza. I livelli dei fiumi Lambro e Seveso sono ancora in salita, e a partire da poco dopo le 14 è iniziato l'allagamento del quartiere di Ponte Lambro. Poco dopo è stata attivata la vasca di contenimento del Seveso. Nel quartiere di Ponte Lambro alcune strade sono allagate e dai tombini fuoriesce l'acqua, ma grazie al posizionamento di sacchi di sabbia, l'acqua non è entrata nelle case. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 19.44 L'intensa pioggia che si abbatte sulla Lombardia da stamattina ha raggiunto tra i 55 e i 60 millimetri ae in Brianza. I livelli dei fiumisono ancora in salita, e a partire da poco dopo le 14 è iniziato l'allagamento del quartiere di Ponte. Poco dopo è stata attivata la vasca di contenimento del. Nel quartiere di Pontealcune strade sono allagate e dai tombini fuoriesce l'acqua, ma grazie al posizionamento di sacchi di sabbia, l'acqua non è entrata nelle case.

