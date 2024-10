Dailymilan.it - Milan, da Alvaro Morata a Matteo Gabbia: tutti i convocati. La lista

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), dapassando per Luka Jovic: eccoi rossoneriper gli impegni con le Nazionali. LaLa garanzia, Luka Jovic a sorpresa ma soprattutto la prima volta per. Messe in archivio le prime sette giornate del campionato, arriva un’altra sosta per le Nazionali, che vedrà tanti giocatori delimpegnati con le rispettive rappresentative. Ecco che allora, il club di via Aldo Rossi ha reso noto l’elenco dei giocatori che saranno impegnati con le nazionali (saranno 20 in totale). La grande sorpresa è sicuramente la convocazione diper la prima volta con l’Italia del ct Luciano Spalletti. Per quanto riguarda la Francia, sono ben tre i rossoneri: Theo Hernandez, Youssouf Fofana e Mike Maignan. Strahinja Pavlovi? e Luka Jovic, invece con la Serbia.